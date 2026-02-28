Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi MSÜ başvuru sayısı: 2026 MSÜ sınavına kaç kişi girecek? MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu?

        MSÜ başvuru sayısı: 2026 MSÜ sınavına kaç kişi girecek?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) 1 Mart Pazar günü binlerce adayın katımı ile yurt genelinde gerçekleşecek. 5 Ocak tarihinde başlayan MSÜ başvuruları 29 Ocak'ta sona erdi. Sürecin sona ermesinin ardından MSÜ başvuru sayısı merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy MSÜ başvuru sayısını açıkladı. Peki, 2026 MSÜ sınavına kaç kişi girecek? İşte MSÜ başvuru sayısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 20:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MSÜ sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy MSÜ başvuru sayısını duyurdu. 1 Mart tarihinde uygulanacak sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan toplamda 120 soru sorulacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilecek. İşte 2026 MSÜ sınavına girecek aday sayısı...

        2

        MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) 645 bin 406 kişi başvuru yaptı.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, MSÜ sınavına ilişkin,

        "340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplamda 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ'de 84 bin 996 kişi görev alacak. Sınav güvenliği için 7 bin 803 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 1336 aday bu haktan yararlandı. Sınava başvuran 87 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu."ifadelerini kullandı.

        3

        MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

        2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak.

        4

        MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.

        5

        MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DK?

        MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı