MSÜ başvuru sayısı: 2026 MSÜ sınavına kaç kişi girecek?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) 1 Mart Pazar günü binlerce adayın katımı ile yurt genelinde gerçekleşecek. 5 Ocak tarihinde başlayan MSÜ başvuruları 29 Ocak'ta sona erdi. Sürecin sona ermesinin ardından MSÜ başvuru sayısı merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy MSÜ başvuru sayısını açıkladı. Peki, 2026 MSÜ sınavına kaç kişi girecek? İşte MSÜ başvuru sayısı...
MSÜ sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy MSÜ başvuru sayısını duyurdu. 1 Mart tarihinde uygulanacak sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan toplamda 120 soru sorulacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilecek. İşte 2026 MSÜ sınavına girecek aday sayısı...
MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) 645 bin 406 kişi başvuru yaptı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, MSÜ sınavına ilişkin,
"340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplamda 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ'de 84 bin 996 kişi görev alacak. Sınav güvenliği için 7 bin 803 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 1336 aday bu haktan yararlandı. Sınava başvuran 87 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu."ifadelerini kullandı.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.
MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DK?
MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.