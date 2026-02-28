MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) 645 bin 406 kişi başvuru yaptı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, MSÜ sınavına ilişkin,

"340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplamda 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ'de 84 bin 996 kişi görev alacak. Sınav güvenliği için 7 bin 803 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 1336 aday bu haktan yararlandı. Sınava başvuran 87 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu."ifadelerini kullandı.