Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ başvuru tarihi: ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ 2025 başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

        MSÜ başvuru tarihi: ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ 2025 başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

        ÖSYM sınav takviminde MSÜ başvuru tarihlerine yer verildi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı, askeri öğrenci adaylarının belirlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim programlarına katılım için önemli bir adım olarak görülüyor. Peki ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ 2025 başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Üniversitesi sınavı için ÖSYM’den tarih bilgisi geldi. Adayların başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden yapabileceği belirtildi. İşte MSÜ 2025 tarihi

        2

        MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

        3

        MSÜ NE ZAMAN?

        Adayların başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden yapabileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, sınavın 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirileceği bilgisi de paylaşıldı.

        4

        MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        MSÜ 2025 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"