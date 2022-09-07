MSÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Değerli Adaylarımız;

1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

a. "Aday Çağrı İşlemleri" 15-29 Ağustos 2022 (son çağrı tarihi 29 Ağustos 2022 saat 17.00'ye kadar ) tarihleri arasında yapılacaktır.

b. "Aday Kesin Kayıt İşlemleri" 15 Ağustos-1 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 1 Eylül 2022 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde "Aday Ek Yerleştirme İşlemleri" kapsamında,

a. "Aday Çağrı İşlemleri" 31 Ağustos-9 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 9 Eylül 2022 saat 17.00'ye kadar)

b. "Aday Kesin Kayıt İşlemleri" 31 Ağustos-13 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 9 Eylül 2022 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

4. 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2022-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.

7. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;

* Aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını Milli Savunma Üniversitesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Çağrı Komisyonu tarafından ulaşılamayan ve sonra aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını bildirmeyen adayların Harp Okulu adaylıkları sonlandırılacaktır.

* Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".

Bu adayların Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları varsa devam eder. Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

8. Aday yerleştirme işlemleri süresince (15-29 Ağustos 2022) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (29 Ağustos 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.

9. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (31 Ağustos-09 Eylül 2022) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (09 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).