MSÜ sınav başvuru işlemi nasıl yapılır? MSÜ sınavı ne zaman gerçekleşecek? Milyonlarca kişi askeri öğrenci olabilmek için katılacağı 2019 MSÜ sınavı ile ilgili ayrıntıları ÖSYM resmi internet adresinden paylaştı. MSÜ sınav ücreti ve MSÜ başvuru şartlarını da haberimizde bulabileceksiniz

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavına başvuruda bulunmak için adaylar, https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresi üzerinden TC Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Daha sonra başvurular kısmında MSÜ sınav başvurusu yapabileceksiniz.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2019 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzunda sınav ücreti 96 lira, başvuru hizmet ücreti ise 10 lira olarak duyuruldu.

2019 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

MSÜ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MSÜ sınavına kimler başvurabilir?

2017 yılından itibaren Açıköğretim Lisesi dahil tüm liselerden mezun olan adaylar Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilirler.

Astsubay Meslek Yüksekokullarına bayan öğrenci alınıyor mu?

Hayır. Astsubay Meslek Yüksekokullarına bayan öğrenci alınmayacaktır.

Başvuru için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

Adayların, Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında (1997 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir.

Evli olmak Harp Okullarına başvurmamı engeler mi?

Evet. Harp Okulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.

Boy/kilo ne olmalıdır?

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları, 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-A bölümünde gösterilmiştir.

Sağlık raporu nedir/nereden alınmalıdır?

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık kriterlerine göre nihai kararı verecektir.