Milli Savunma Üniveristesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavına giren binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir heyecanla bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre, 26 Nisan 2019 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MSÜ net hesaplama yaparken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü unutulmamalıdır. Net sayısına göre adayların girdikleri testteki ham puanları belirlenmiş olacak.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA),MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),MSÜ-SÖZEL (SÖ),MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Sınav puanı öğrencinin aday olarak belirlenmesi ve 2. aşamaya çağrılması için önemli rol oynasa da tek başına yeterli değil. Öğrenci adaylarının Milli Savunma Üniversitesi'ne girebilmek için 2. aşamadan da yeterli puanı alması gerekiyor. Öğrencilerin puanı hesaplanırken hangi bölümü tercih ettikleri ve şehit/gazi yakını olup olmadıklarına göre de puan ortalamaları değişebiliyor. Buna göre;

– Harp okul adayları için sınav sonucu %70, fiziki yeterlilik testi %15, sözlü mülakat %15, özel nitelik puanı (şehit/gazi yakını),

– Astsubay meslek yükseokulu adayları için sınav sonucu %70, fiziki yeterlilik testi %10, sözlü mülakat %20, özel nitelik puanı,

– Beden eğitimi öğretmenliği adayları için genel kültür %20, meslek bilgisi %30, fiziki yeterlilik testi %30, sözlü mülakat %20, özel nitelik puanı şeklinde hesaplanmaktadır.

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM),2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla 2019-MSÜ sınavı düzenlenmişti.

Adaylara, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında 120 sorunun yöneltilmişti. ÖSYM, resmi sitesinde MSÜ sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Adayların, MSÜ sınav soru ve cevaplarının tamamına ulaşmaları için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları gerekecek. İşte, haberin detaylar...

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM’den yapılan açıklamada: “07 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçıklarına,sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.”