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MSÜ sınav sonuçları açıklandı! MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları sorgulayın

MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (MSÜ) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama sayfası

msü sınav sonuçları

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.

Yapılan duyuruda:

Değerli Adaylarımız;

1. 2020 Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Sonuç İlanı için TIKLAYINIZ

2. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

a. Çağrı ve kayıt işlemleri 31/08/2020-13/09/2020 (son tarih 13 Eylül 2020) tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri dahil 17:00'a kadar),

b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 14-18 Eylül 2020 (son tarih 18 Eylül 2020) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

4. 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2020-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve tercih yaparken PERTEM'e belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren, 24 saat içinde MSÜ'ni arayarak geleceğini beyan etmeyen (çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan) adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR" (var ise Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları devam eder). Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

7. Aday yerleştirme işlemleri süresince (31 Ağustos-13 Eylül 2020) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırsının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (13 Eylül 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.

8. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (14-18 Eylül 2020) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (18 Eylül 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).

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