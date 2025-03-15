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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA 2025 | MSÜ sonuçları açıklandı mı, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        MSÜ sınav sonucu sorgulama 2025: MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuç tarihini duyurdu. 23 Mart tarihinde gerçekleşen sınavın ardından adaylar, MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından erişime sunulacak. Peki, "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 19:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:26
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        MSÜ sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 81 il, 133 sınav merkezinde gerçekleşen MSÜ sınavında gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte açıklanacak MSÜ sınav sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte MSÜ sonuç tarihi...

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        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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        MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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        2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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