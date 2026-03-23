MSÜ sonuç tarihi 2026: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 1 Mart tarihinde uygulanan sınavın ardından MSÜ sonuç tarihi, gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime sunulacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 MSÜ sonuç tarihi...
Giriş: 23.03.2026 - 23:47
MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Belirlenen tarih doğrultusunda sınava katılım gösteren adaylar, MSÜ sınav sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Adaylar, aldıkları puanlara göre Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları arasında tercihlerini yapacak. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
2026 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.