MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihi gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. 600 binden fazla adayın katıldığı sınavda, beş seçenekli çoktan seçmeli toplam 120 soru yöneltildi. Peki, 2026 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
2026 MSÜ sınav sonuçları binlerce aday tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığınca İkinci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla düzenlenen sınav, 1 Mart tarihinde 1.467 bina ile 28.879 salonda gerçekleştirildi. Sınavın ardından soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Cevap anahtarını kontrol eden adayların gözü sınav sonucunun açıklanacağı tarihe döndü. Bu kapsamda “2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır, tercihler ne zaman yapılacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
2026 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 11 Mart 2026 tarihi saat 23.59’da sona erecek.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.
MSÜ SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.
2026-MSÜ’ye katılan ve puanı hesaplanan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.
MSÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecek:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.
- Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacak.