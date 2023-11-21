Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte başlayacak?

        MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: MSÜ ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte alınacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınav, ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini yayınlanması ile netlik kazandı. Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri olmak üzere 120 sorunun sorulacağı sınavın tarihi, başvuru günleri ve geç başvuru zamanı ile ilgili detayları bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimini erişime açtı. Söz konusu sınavlar için çalışmalarını sürdüren adaylar, hangi sınavın ne zaman düzenleneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ile ilgili tüm detayları derledik!

        2

        2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

        3

        2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu.

        2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

        4

        MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

        2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) geç başvuru günü 7 Şubat 2024 tarihi olarak duyuruldu.

        2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları ise 28 Mart 2024 tarihinde duyurulacak.

        5

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda