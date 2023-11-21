MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte başlayacak?

MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte başlayacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimini erişime açtı. Söz konusu sınavlar için çalışmalarını sürdüren adaylar, hangi sınavın ne zaman düzenleneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ile ilgili tüm detayları derledik!