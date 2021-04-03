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MSÜ sınavı giriş belgesi sorgula: MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak?

MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak? Soruları adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 yılı Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme sınavına girecek olan adaylar MSÜ sınav giriş belgesini araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak? İşte MSÜ sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı...

MSÜ sınavı giriş belgesi sorgula: MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak?

ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ 2021 sınav tarihleri ve başvuru tarihleri belli olmuştu. 2021 MSÜ aday belirleme sınavına katılmak isteyen adaylar 27 Ocak-23 Şubat 2021tarihlerinde başvurularını tamamlamıştı. 2021 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar sınav belgelerini nasıl indireceğini merak ediyor. İşte detaylar...

2021 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar Günü 10.15'te başlayacak. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Sınav salonuna saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

MSÜ Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

4 Nisan tarihinde uygulanacak olan MSÜ sınavı için giriş yerleri geçtiğimiz hafta açıklandı. ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

2021 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAKLAR

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.

Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.

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