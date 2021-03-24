ÖSYM MSÜ 2021 sınav tarihlerini belirlemesinin ardından MSÜ sınav yerleri de merak konusu oldu. İşte, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavı ile ilgili detaylar haberimizde...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı için hazırlanan adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürürken, sınava katılacakları yerleri merakla araştırıyor. MSÜ sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı net bir tarih olarak henüz açıklanmadı. Ancak sınav tarihleri yapılacak olan sınavın 10 gün öncesinde açıklanıyor. MSÜ sınavının 4 Nisan'da yapılacağı biliniyor, bu nedenle gözler sınav yerleri için 25 Mart'a çevrilmiş durumda...

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri