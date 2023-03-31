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MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından, gözler MSÜ sınav tarihine çevrildi. Sınava katılım gösterecek adaylara Türkçe'den 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimlerden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. İşte 2023 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...

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  • MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta, sınavı soru dağılımı nasıl olacak?

    MSÜ sınavında bekleyiş sürüyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na kısa bir süre kala ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesini erişime sundu. Sınava katılım sağlayacak adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilecek. Peki MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta, sınavı soru dağılımı nasıl olacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte 2023 MSÜ sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
  • MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta, sınavı soru dağılımı nasıl olacak?

    MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI 

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giriş belgeleri erişime açıldı.

    2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

     
  • MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta, sınavı soru dağılımı nasıl olacak?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

    MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
  • MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta, sınavı soru dağılımı nasıl olacak?

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
  • MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta, sınavı soru dağılımı nasıl olacak?

    MSÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

    Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.
  • MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta, sınavı soru dağılımı nasıl olacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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