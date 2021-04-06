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MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınavı puan hesaplama

MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu merak ediliyor. 4 Nisan Pazar saat 10.15'te gerçekleştirilen MSÜ sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınavı puan hesaplama

MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınavı puan hesaplama

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı bugün yapıldı. Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı önlemler alındı.Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. MSÜ ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları 29 Nisan'da açıklanacak.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.Öte yandan ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Puan TürleriTürkçeTemel MatematikFen BilimleriSosyal Bilimler
MSÜ-SAyüzde 25yüzde 35yüzde 30yüzde 10
MSÜ-EAyüzde 35yüzde 35yüzde 10yüzde 20
MSÜ-SÖyüzde 35yüzde 20yüzde 10yüzde 35
MSÜ-GNyüzde 33yüzde 33yüzde 17yüzde 17

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

MSÜ taban puanları 2021: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA),MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),MSÜ-SÖZEL (SÖ),MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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