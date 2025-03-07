MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Ayrıca, ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla da sonuçlar görüntülenebilir. Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek olup, internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri tebliğ hükmündedir. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
23 Şubat’ta MSÜ sınavı gerçekleşti. 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan sınav, 23 Şubat 2025’te gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların açıklanma tarihi belli oldu. İşte MSÜ sonuç açıklanma tarihi
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.