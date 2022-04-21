Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları tercih sürecinin başlamasıyla gündeme geldi. MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Nisan 2022 Perşembe günü açıklandı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar 18 Nisan tarihinde başlayan tercih işlemlerini 13 Mayıs tarihine kadar yapabilecekler. Konuyla ilgili yayınlanan duyurunun ardından 2022 Kadın ve erkek için MSÜ taban puanları araştırmaları hız kazandı. İşte, ÖSYM kılavuzu ile MSÜ taban puanları ve konuyal ilgili merak edilenler...