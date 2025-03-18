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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ taban puanları 2025: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-Erkek) Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralaması açıklandı mı?

        MSÜ taban puanları 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralaması açıklandı mı?

        ÖSYM tarafından MSÜ taban puanları duyurulacak. Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklanır açıklanmaz tercih yapmak için adaylar MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-Erkek) taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgisine erişmeye çalışacak. 18 Mart'ta açıklanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarına az bir süre kala gözler MSÜ taban puanları hesaplama ekranında. Peki, 2025 MSÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 09:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:10
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        1

        Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları hakkında araştırmalar başladı. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sonuçları açıklanacak ve tercihler bir süre sonra başlayacak. MSÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile adaylar aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlayacak. Peki MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralaması açıklandı mı?

        2

        MSÜ 2025 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

        MSÜ 2025 kontenjanları henüz açıklanmadı. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzu ile kontenjanların yayımlanması bekleniyor. MSÜ 2025 taban puanları ise bu yıl yapılacak tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

        HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

        KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

        KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

        KHO SÖZEL 342,96547

        HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

        HHO SAYISAL 389,34501

        KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

        KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

        ASTSUBAY MYO ADAYLAR

        KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

        3

        BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

        BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

        BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

        4

        MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart Salı bugün açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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        5

        2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        Geçen yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

        MSÜ tercih sürecinin bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

        Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz

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