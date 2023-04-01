Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen adayların katılım göstereceği 2023 MSÜ sınavı, 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Adaylar, zorlu sınav öncesinde geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanları ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Zira Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve puan türü kadın ve erkek adaylar için farklılık gösteriyor. Peki, MSÜ sınavı kapsamında Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu için kaç puan almak gerekiyor? İşte, geçtiğimiz yılın 2022 MSÜ taban puanları tablosu ve diğer detaylar.