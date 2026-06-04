MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce aday, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve Milli Savunma Bakanlığı'nın duyuracağı tarihi araştırıyor. Peki MSÜ tercih sonuçları erişime açıldı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?
2026 MSÜ tercih sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçlarının ilan edilip edilmediği ve sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, adaylar sonuçlarını ne zaman öğrenebilecek?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarına ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından tercih değerlendirme işlemleri sürdürülürken, sonuçların tamamlanmasının ardından adaylar yerleştirme bilgilerine MSB Personel Temin sistemi üzerinden ulaşabilecek. Önceki yılların takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının ikinci yarısında, özellikle üçüncü veya dördüncü haftasında açıklanması öngörülüyor.