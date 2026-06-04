MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 MSÜ tercih sürecini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçlarının ilan edilip edilmediği ve sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, adaylar sonuçlarını ne zaman öğrenebilecek?