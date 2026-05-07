        MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nereden sorgulanır?

        Milli Savunma Üniversitesi için tercih süreci 24 Nisan itibarıyla tamamlandı. Askeri okullarda eğitim almak isteyen binlerce aday şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, baraj puanını geçen adaylar ikinci aşama olan seçim ve değerlendirme sürecine dahil edilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 12:20 Güncelleme:
        Milli Savunma Üniversitesi için tercih süreci 24 Nisan itibarıyla tamamlandı. Askeri okullarda eğitim görme hedefi olan binlerce aday ise artık sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte baraj puanını geçen adaylar, ikinci aşama olan seçim ve değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu aşamada adaylar mülakat, sağlık kontrolü ve çeşitli yeterlilik testlerinden geçerek askeri okullara uygunluk açısından değerlendirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler dikkate alındığında, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

        Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta yoluyla bildirim yapılmayacak; bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.

        MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ VE İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.

        Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:

        - Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi

        - Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme

        - Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)

        - Mülakat

        - Sağlık Muayenesi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
