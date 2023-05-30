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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 Mayıs'tan başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 29 Mayıs itibarıyla sona erdi. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler "2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve nereden öğrenileceğine ilişkin detaylar...

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  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercih sonuçları sorgulama

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları bekleniyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihler ÖSYM tarafından 3-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alındı. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya dair güncel bilgiler...
  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercih sonuçları sorgulama

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz sene 19 Mayıs'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından sonuçlar bir ay sonra 20 Haziran'da açıklanmıştı. Bu tarihler baz alındığında MSÜ tercih sonuçlarının Haziran'ın üçüncü haftasında açıklanacağı ön görülüyor.
  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercih sonuçları sorgulama

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR, NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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