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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2023 MSÜ sonuçları tarihi...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2023 tercih sonuçlarına dair bekleyiş devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde sınava katılım gösteren adaylar, sonuçların ne zaman duyurulacağını araştırıyor. İşte, MSÜ tercih sonuçları ile ilgili son durum...

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  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2023 MSÜ sonuçları tarihi...

    2023 MSÜ sınavının ardından beklenen güne ilişkin geri sayım sürüyor. Günler öncesinden tercihlerini gerçekleştiren adaylar; MSÜ tercih sonuçları ne zaman duyurulacak ve yerleştirmeler hangi tarihlerde yapılacak sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, MSÜ tercih sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...
  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2023 MSÜ sonuçları tarihi...

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? 

    29 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercihlerinin sonuçlarının Haziran ayında duyurulması bekleniyor. Söz konusu sonuçlar geçtiğimiz yıl 20 Haziran'da erişime açılmıştı.

    Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...
  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2023 MSÜ sonuçları tarihi...

    MSÜ TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.
  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2023 MSÜ sonuçları tarihi...

    YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

     
  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2023 MSÜ sonuçları tarihi...

    Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. 

     
  • MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2023 MSÜ sonuçları tarihi...

    Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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