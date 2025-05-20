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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ TERCİH SONUCU 2025 SORGULA | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ yerleştirme sonucu sorgulama sayfası erişime açıldı mı?

        MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        MSÜ tercih sonuçları 2025 gündemdeki yerini aldı. 18 Nisan tarihinde tamamlanan tercih süresi sonrasında gözler MSÜ yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Mayıs ayı itibarıyla adaylar, Milli Savunma Üniversitesi'nin yapacağı "MSÜ tercih sonuçları açıklandı" duyurusuna odaklanmış durumda. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ yerleştirme sonucu sorgulama sayfası erişime açıldı mı? İşte MSÜ yerleştirme sonuçları hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 22:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:09
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        1

        Millî Savunma Üniversitesi 2025 yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin sorgulamalar devam ediyor. Binlerce aday, "MSÜ tercih yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte merak edilenler...

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        MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı, ancak geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.

        3

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler ve medya raporları, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının üçüncü haftası (19-23 Mayıs 2025) itibarıyla açıklanmasının beklendiğini gösteriyor.

        4

        KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

        MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar PERTEM üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

        5

        MSÜ MÜLAKAT TARİHİ BEKLENİYOR

        Millî Savunma Üniversitesi 2025 mülakat takvimi, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte adresinde hazır bulunacaklar. Hava Harp Okulu, Diğer Harp Okulları seçim aşamaları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak.

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