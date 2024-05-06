Mart ayında gerçekleştirilen MSÜ sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplamda 716 bin 522 aday katıldı. Açıklanan sınav sonuçları sonrası başlayan tercih döneminin bitmesine günler kaldı. Adaylar, tercih döneminden sonra ikinci aşama için tekrar çağrılacak. İşte, 2024 MSÜ tercih dönemine dair detaylar...