MSÜ zor muydu, kolay mıydı? 0:00 / 0:00

MSÜ 2022 sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 101.15'te başladı. Sınav saat 13.10'da sona erdi. Sınavın ardından ilk yorumlar ise sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapıldı.

Yorumlarda ağırlık ise MSÜ'nün deneme sınavları ve özellikle de geçmiş yıllardaki MSÜ sınavlarına göre daha kolay olduğu yönündeydi.

Öte yandan MSÜ'nün kolay geçmesini YKS'nin ilk basamağı olan TYT sınavının zor geçeceği yönündeki tahminlere yol açması ise dikkat çekti.

İşte 2022 MSÜ sınavı ile ilgili ilk yorumlar: