MTV 2. taksit ödeme tarihi: MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman ve ne kadar olacak?
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri ikinci taksit ödemeleri geri sayımı başladı. MTV ödemeleri, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte yapılabiliyor. Peki, 2025 yılı için MTV tutarları ne kadar oldu ve ilk taksit ödemesi için son tarih ne zaman? İşte, Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili tüm detaylar...
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıl için ikinci taksit ödemeleri ve borç yapılandırma süreci devam ediyor. Ödemeler, bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Peki, MTV ikinci taksit ödemesi için son tarih ne zaman? İşte, ödemelere dair tüm detaylar...
MTV TAKSİT ÖDEME TARİHİ
2025 yılında MTV ikinci taksiti 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmelidir.
İlk taksit de 1 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihlerinde tahsil edilmişti.
MTV TAKSİTİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.