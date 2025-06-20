MTV 2. taksit ödeme tarihi: MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman ve ne kadar olacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıl için ikinci taksit ödemeleri ve borç yapılandırma süreci devam ediyor. Ödemeler, bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Peki, MTV ikinci taksit ödemesi için son tarih ne zaman? İşte, ödemelere dair tüm detaylar...