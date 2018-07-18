Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne getirilen zam sonrası, araç kullanıcıları MTV tarihlerini yakından takip etmeye ve MTV ödeme tarihlerini kaçıröaöaya özen göstermeye başladı. Peki; MTV 2018 son ödeme tarihi ne? MTV 2018 ikinci taksit ödeme tarihi ne zaman? İşte MTV 2018 ödeme tarihiyle ilgili merak edilenler...

MTV 2018 İKİNCİ TAKSİDİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Motorlu taşıtlar vergisi - MTV 2018 Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. MTV 2018 İlk taksit Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödeniyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte motorlu taşıt sahipleri özellikle MTV 2018 ikinci taksidinin ödeneceği tarihi araştırıyor.

İşte MTV 2018 ödeme tarihleri:

MTV 2018 ilk taksit: MTV 2018 ilk ödeme tarihi 31 Ocak itibrıyla sona erdi

MTV 2018 ikinci taksit: Ödemeler 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

MTV 2018 NASIL ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi - MTV ödemeleri farklı şekillerde yerine getirilebilir. MTV ödeme yöntemlerinden bazıları şöyle:

MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödemek.

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapmak.

Motorlu taşıt sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "gib.gov.tr" adresinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirler

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MTV 2018 ÖDEMESİ HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR?

MTV araçların yılına ve motor hacmine göre hesaplanırken, yeni yasa ile bunlara bir de taşıt değeri eklendi. Araçların vergisiz fiyatı olarak tanımlanan taşıt değeri, 2018 yılından itibaren MTV'yi belirleyecek üç unsurdan biri olacak. MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

2018 MTV TABLOSU ŞÖYLE:

MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

2018 MTV GECİKME CEZASI NE KADAR?

MTV borcunun ilk taksidini son gün olan bugün de ödemeyen araç sahiplerine gecikme cezası uygulanacak. Gecikme cezası hesaplamasında 2018 yılı için aylık yüzde 1,4 gecikme faizi uygulanacak.

Bu durumu örneklendirmemiz gerekirse;

2018 yılı için 1-3 yaş arası ve 0-1300cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 743 lira, ilk taksit ödemesi ise 371,5 lira oluyor. İlk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 5 lira oluyor.

2018 yılı için 4-6 yaş arası ve 0-1300cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 518 lira, ilk taksit ödemesi ise 259 lira oluyor. İlk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 4 lira oluyor.

2018 yılı için 1-3 yaş arası ve 1301-1600cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 1.294 lira, ilk taksit ödemesi ise 647,00 lira oluyor. ilk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 9 lira oluyor.

2018 yılı için 4-6 yaş arası ve 1301-1600cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 970 lira, ilk taksit ödemesi 485,00 lira oluyor. İlk taksit tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 7 lira oluyor.

2018 yılı için 1-3 yaş arası ve 4001-25000cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 29.483 lira, ilk taksit ödemesi ise 14 bin 741 lira oluyor. İlk taksit MTV tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 206 lira oluyor.

2018 yılı için 4-6 yaş arası ve 4001-25000cc motor hacmine sahip araçlar için MTV Sorgulama (MTV Hesaplama) yapıldığında MTV Yıllık 22.109 lira, ilk taksit ödemesi ise 11 bin 54 lira oluyor. İlk taksit MTV tutarının 1 aylık gecikme faizi yaklaşık 154 lira oluyor.

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