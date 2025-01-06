MTV ilk taksitin son ödeme tarihi nedir? 2025 MTV ne kadar oldu?
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıl için ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin süreç devam ediyor. Taksit ödemesi, bankalar, vergi dairesi ve PTT şubelerinden ödenebiliyor. Peki, MTV ilk taksit ödemesi için son gün ne zaman? İşte, detaylar...
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl Ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, Ocak ve Temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. Peki, 2025 MTV ne kadar oldu ve ilk taksit ödemesi için son tarih nedir? İşte, MTV hakkında detaylar...
MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.
MTV TAKSİTİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
2025 MTV NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.