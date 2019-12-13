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Mucize Doktor 14. son bölüm! Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 14. son bölümü izleyicisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde, Doktor Ela geldi. Ali ise Ferman'ın yaşadığını öğrenince duygusal anlar yaşıyor. Peki, Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize doktor

Mucize Doktor 14. son bölümü seyiricisi ile buluştu. Mucize Doktor'un son bölümünde izleyenler duygusal anlara şahit oldu. Ali, Ferman'ın yaşadığı öğrenince duygusal anlar yaşıyor. Öte yandan Doktorlar dizisinin unutulmaz karakteri Ela yeni bölüme dahil oldu. Ela hastaneye adımını atar atmaz gözyaşlarına boğuluyor.

MUCİZE DOKTOR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mucize Doktor dizisinde bu hafta Ferman'ın yaşadığı duygusal anlara tanık olan Ali, otizm'li birinden beklenmedik bir şekilde Ferman'a sarılıyor. Yaşanan bu sahnenin ardından Ali yaptığına kendisi bile inanamıyor. Bu anlara Beliz tanık oluyor.

Ali hastahanede geçirdiği zaman ile birlikte olayları yavaş yavaş anlamlandırmaya çalışıyor. Ferman'ın kendisini kardeşine benzettiği için en başından beri kendisini istemediği düşüncesine kapılıp bu soruyu Doktor Ferman'a iletiyor. Ferman ve Ali arasında oluşan bu bağ ile birlikte Ali'nin hastanedeki geleceği de daha netleşmiş oluyor.

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