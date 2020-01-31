Mucize Doktor 20. bölümü dün akşam ekranlardaydı. Mucize Doktor'da ne olduğu bulunamayan virüs büyük bir karmaşa yarattı. Karantinaya alınan acil serviste Ferman'da virüs kaptı. Bu sırada acil serviste bulunan hastalarda içeride bulunana Ali ve Nazlı müdahale etmeye çalıştı anacak herkesin bir anda fenalaşmasıyla işler içinden çıkılamaz bir hal aldı. Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı ise şöyle:

MUCİZE DOKTOR 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır.

Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır.

Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır.

Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.