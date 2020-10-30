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Mucize Doktor 36. yeni bölüm fragmanı yayında - Mucize Doktor 35. son bölümde Ali...

Fox TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Mucize Doktor, 35. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Nazlı'nın korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarma çabası damga vurdu. İşte şimdiden merakla beklenen Mucize Doktor 36. yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor 36. yeni bölüm fragmanı yayında - Mucize Doktor 35. son bölümde Ali...

Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 35. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. İşte şimdiden merakla beklenen 36. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman’ı Beliz ve Tanju’yla karşı karşıya getirir.

Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir. Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman’a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.

MUCİZE DOKTOR 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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