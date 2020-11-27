Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 39. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu? İşte Mucize Doktor 40. yeni bölüm fragmanı...



MUCİZE DOKTOR 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali’yi süratle kaybettiğini hisseden Nazlı, ona son bir teklifte bulunur ve birlikte ilişkilerini kurtarmak için yeni bir yol denemeye karar verirler.

Diğer taraftan durumu bütün müdahalelere rağmen kötüleşmeye devam eden bir hasta, Ferman’la Ali’yi şaşkına çevirir.

Yeni bir cerrahi şefi seçmeye zorlanan ve ekipten birinin bir hata yaptığından şüphelenen Tanju, Ferman’ı sıkıştırmaya başlar.

Bütün bunlar olurken Ali, Nazlı’nın hatırı için kendini hiç olmadığı kadar zorlar.

Günün sonunda Berhayat Hastanesi’nde kozlar tekrar paylaşılır. Ama hiç kimse tam aradığını bulamayacaktır…

MUCİZE DOKTOR 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI