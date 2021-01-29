Mucize Doktor Ezo'nun hastalığı nedir? Merak konusu oldu. İşte Ezgi Asaroğlu'nun canlandırdığı Ezo karakterinin hastalığı hakkında detaylar...

MUCİZE DOKTOR EZO'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterinin sahip olduğu hastalık olan Meningokok internette merak ediliyor. Meningokok Hastalığı, "Neisseria Meningitidis" ya da "Meningokok" adı verilen bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık genelde ağır seyreder ve beyin zarı, omurilik ( menenjit) ve kan dolaşımı enfeksiyonlarını (bakteriemi veya septisemi) içerir.

MENİNGOKOK HASTALIĞI NEDİR?

Meningokok hastalığı da bir bakteri kaynaklı hastalıktır. Koronavirüs'ten sonra tüm enfeksiyonlar ve bulaşıcı hastalıklar dikkat çekmektedir. Meningokok Hastalığı'na sebep olan "Meningokok" bireyde çeşitli hastalıklara yol açan bir mikroorganizmadır. Genellikle çocuklarda ve yetişkinlerde görülmektedir ve menenjit hastalığının kaynaklandığı etkenlerin en çok görülen türüdür. Meningokok bakterisi, hava yoluyla ya da öksürük, tıksırık, hapşırık gibi bakteri içerikli damlacıkların yayılması yoluyla kolay bulaşabilir ve çok dikkat etmek gereken bir patojendir. Virüs, havadan burun boşluğu ve sinüslere ulaşır, yerleşir ve burada çoğalmaya başlar. Daha sonra buradan beyin zarına ulaşır ve kişide ciddi iltihabi reaksiyonun görünmesine sebep olur. Bu olaya menenjit yani beyin zarı iltihabı adı verilir.

MENENJİT NEDİR?

Menenjit beyin ve omuriliği saran "meninks" adlı zarın iltihaplanması hastalığıdır. Menenjitin en yaygın belirtileri ateş, baş ağrısı ve ense sertliğidir. Menenjitin etkeni virüsler, bakteriler ve parazitler olabilir. Bazı menenjitler kendi kendineiyileşebilecek kadar hafif, bazılarıysa hayati tehlike kadar ciddi olabilir. Menenjit hastalığı en sık bebeklerde, çocuklarda ve genç erişkinlerde görülmektedir.MENİNGOKOK BELİRTİLERİ NELERDİR?Meningokok bakterisiyle enfekte olan çoğu kişide hastalık belirtileri görünmez. Bu kişiler tıpkı Covid-19'da olduğu gibi taşıyıcı olarak adlandırılırlar ve diğer insanlar için enfeksiyon kaynağı olurlar. Menenjit, ciddi bir hastalıktır. Meningokok menenjiti olan bir kişide meninksler olarak adlandırılan, beyin ve omuriliği saran koruyucu zarlar enfekte olup ve şişmesiyle hastalık seyreder. Meningokok semptomları, birden başlayan ateş, baş ağrısı ve ense sertliğidir. Ayrıca bazı hastalarda şu belirtiler de görülür:

Bulantı

Kusma

Işıktan korkma(ışığa hassasiyet arttığından)

Bilinç durumunda değişiklik (konfüzyon)



MENİNGOKOK BULAŞICI MIDIR?

Meningokok ya da menenjit bulaşıcı mıdır sorusu sıkça sorulur. Meningokok bakterileri kişiden kişiye, küçük damlacıklar yolu ile bulaşır. Yani evet, bulaşıcıdır. Öksürük, hapşırık gibi durumlarda başka bir kişiye bulaşır. Bakteriler vücudun dışında çok çabuk ölürler, bu yüzden oyuncak ya da eşyalarla bulaşmazlar. Kişi direkt damlacığa maruz kalırsa bulaşır. Hastalık besinler aracılığı ile de bulaşmaz.

MENİNGOKOK AŞISI NEDİR?

Meningokok Aşısı, hastalığın tedavisidir. Aşı her durumda uygulanmaz. Bazı vakalarda aşı yetersiz kalırken, bazı vakalarda ise aşı imkanı mevcuttur. Sağlık Genel Müdürlüğü doktorları hangi hastalara aşı yapılacağını belirlerler. Genellikle antibiyotik tedavisi başlanan kişilere aşı uygulanır. Aşı hemen değil, 5-6 gün sonra etkili koruma sağlar, ama yalnızca aşının yapıldığı bakteriye karşı koruma sağlar. Koruma birkaç yıl içerisinde etkisini yitirir.