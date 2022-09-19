Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 15 yaşındaki kızı Yasemin Salman'ı arayan anne Sevim Hanım'ın feryatları yürekleri dağladı. Kızını kaçırdığını iddia ettiği servis şoförü Nurettin Aslan ise, 15 yaşındaki Yasemin'le uygunsuz fotoğraflarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanmasının ardından küçük kızın kaybıyla ilgili gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'da annesinin feryatlarıyla yürekleri dağlayan Yasemin Salman olayıyla ilgili detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran 15 yaşındaki Yasemin Salman isimli küçük kızın annesi Sevim Hanım, günlerdir kayıp olan kızının, servis şoförü Nurettin Aslan tarafından kaçırıldığını iddia etti.
Anne Sevim Hanım, kızının son kez yaklaşık bir ay önce evden gittiğini, arayışa çıktığı kızını, son kez servis şoförü Nurettin Aslan'ın aracına binerken gördüğünü ve kızının günlerdir Nurettin Aslan tarafından alıkonulduğunu söyledi.
48 yaşındaki Nurettin Aslan ise iddiaları reddedip küçük kızın annesinden şiddet görüp kaçtığını ve kendisinin ise Yasemin'i başına bir şey gelmesin diye aracına alıp karakola gidip ifade verdiğini,bir süre sonra ise Yasemin'in kendi yanından da gittiğini ve nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.
Ancak yayına bağlanan Yasemin'in arkadaşları Nurettin Aslan'ın kendilerini taciz ettiğini iddia etti. Son olarak Yasemin'in arkadaşları tarafından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderilen ve Nurettin Aslan'ın kucağına alıp küçük kızın karnını tutarak poz verdiği fotoğraf infiale yol açtı. Görüntüler üzerine küçük kızın kaçırılma ve zorla alıkoyulma şüphesiyle servis şoförü Nurettin Aslan Silivri Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
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