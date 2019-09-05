Müge Anlı Ayşe Altuntaş olayı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Sultangazi'de bulunan evinde markete gidiyorum diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızı Fadime Altuntaş ise Müge Anlı'nın programına çıkarak annesinin bulunması için yardım istedi. Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü ve birliktelik yaşadığı evli ve 5 çocuklu Mehmet Bey'in açıklamaları ise dehşete düşürdü....

MÜGE ANLI'DA ARANAN AYŞE ALTUNTAŞ NASIL KAYBOLDU?

Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş, 18 Temmuz sabahı kızı Fadime Altundaş ile birlikte yaşadığı evden çok erken saatlerde ayrıldı.

"PARA KARŞILIĞINDA ORMANDA İLİŞKİYE GİRDİK"

Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü olan Mehmet Bey, canlı yayına telefon ile bağlanarak dehşete düşüren itiraflarda bulundu. Mehmet Bey, ""Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" dedi.

"AYŞE BAŞKASIYLA GÖRÜŞÜNCE TOKAT ATTIM"

Ayşe Altuntaş ile yasak aşk yaşadıklarını canlı yayında duyuran Mehmet Bey, "Ayşe ile 10 yıldır birlikteydim. Onun bir taksiciyle görüştüğünü öğrenince ormanlık alana götürüp ona bir kaç tokat attım" dedi. Mehmet Bey'in bu açıklaması Müge Anlı olmak üzere tüm izleyenleri fena halde kızdırdı.

MÜGE ANLI'DA ARANAN AYŞE ALTUNTAŞ'A NE OLDU?

Kayıp Ayşe Altuntaş'ın eşi Ahmet Bey, "Sorunumuz yoktu, torunlarına bakıyordu. Mehmet, parayı geri ödememek için zarar vermiş olabilir. Mehmet ile akrabalığımız var o kendini kurtarmak için Ayşe'ye iftira atıyor." dedi. 1,5 aydır haber alınamayan Ayşe Altuntaş ile ilgili arama çalışmaları ise devam ediyor.