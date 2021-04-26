"SENİ SEVİYORUM AŞKIM"



Duygusal bir mesaj yayınlayan ünlü oyuncu, Caner Erdeniz'in doğum gününü şu sözlerle kutladı:

İyi ki doğdun fındığım... Güzel kalpli, eğlenceli, hayat dolu sevgilim... Bana her zaman sevginin en önemli şey olduğunu hatırlattığın için, bir kadın olarak bana her daim saygı ve sevgi dolu olduğun için, kızımıza en iyi baba olduğun için o kadar mutluyum ki... Harika bir sevgili olduğun kadar mükemmel bir babasın da... Senin sevgi dolu kollarında nice mutlu yıllar geçirmek dileklerimle... Seni seviyorum aşkım, seni çok beğeniyorum.