Müge Boz: İşte gerçek 90'larda ben ve kardeşim

Kardeşi Merve Boz ile bir defile öncesi poz veren oyuncu paylaşımına bir not da düştü.

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Müge Boz, "90'lar demişken, işte gerçek 90’larda ben ve kardeşim Merve Boz... Defilede çocuk mankenliği yaparken… Benim ayağımdaki botların altı o kadar kayıyordu ki, düşmemek için ne kadar dikkatli yürüdüğümü, ve dualar ettiğimi hatırlıyorum" dedi.