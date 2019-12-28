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Müge Dağıstanlı'nın acı günü

Sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın 79 yaşındaki babası Güngör Abdullah Dağıstanlı, yaşamını yitirdi. Dağıstanlı'nın banyonda ıslak zemin nedeniyle kayıp düştüğü, buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi

Müge Dağıstanlı
DHA

DHA'nın haberine göre; sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın 79 yaşındaki babası Güngör Abdullah Dağıstanlı, Antalya'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı göremeyen komşuları, saat 13.30 sıralarında evine gitti. Zili çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca giriş kattaki eve pencereden girdi. İçerden aldıkları anahtarla kapıyı açan komşuları, Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı banyoda yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağıstanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Dağıstanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dağıstanlı'nın banyonda ıslak zemin nedeniyle kayıp düştüğü, buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi.

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