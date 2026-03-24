        Muğla Büyükşehir'den Yaşlılar Haftası'na özel gezi | Son dakika haberleri

        Muğla Büyükşehir'den Yaşlılar Haftası'na özel gezi programı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği gezi programında, Hasan Özcan Yaşamevi ve Nilüfer Caner 100 Yaş Evi sakinleri kentin tarihi ve kültürel değerleriyle buluştu. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran büyüklerimizin hayatın içinde aktif ve mutlu olmaları bizim için çok önemli. Onların sosyal yaşamdan kopmadan, keyifle vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz" dedi

        Giriş: 24.03.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir'den Yaşlılar Haftası'na özel gezi
        Muğla Büyükşehir Belediyesi, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" kapsamında özel gezi programı düzenledi. Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hasan Özcan Yaşamevi ile Nilüfer Caner 100 Yaş Evi sakinleri keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen gezide, katılımcılar rehber eşliğinde Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve "Gladyatörler Kenti" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Antik kentin tarihi yapıları hakkında detaylı bilgiler alan yaş almış vatandaşlar, bölgenin binlerce yıllık geçmişine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı. Gezi programının bir diğer durağı ise Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerinden biri olan "Ormancı Türküsü"ne ilham veren olayın yaşandığı Belen Kahvesi oldu. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Belen Kahvesi'nde yapılan ziyaret, katılımcılar için nostaljik bir deneyime dönüştü.

        Yaş almış vatandaşların sadece "Yaşlılar Haftası" kapsamında hatırlanmadığını ifade eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran büyüklerimizin hayatın içinde aktif ve mutlu olmaları bizim için çok önemli. Onların sosyal yaşamdan kopmadan, keyifle vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle hem bir araya gelmelerini sağlıyor hem de kentimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini birlikte keşfetmelerine katkı sunuyoruz. .Büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

