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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu kayboldu | Son dakika haberleri

        Muğla'da alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu kayboldu

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde 77 yaşındaki alzheimer hastası kadın, 3 ve 7 yaşlarındaki 2 torunuyla birlikte kayboldu. Kayıp babaanne ve torunlarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 00:52 Güncelleme: 03.01.2025 - 00:52
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        Alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu kayboldu
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, torunları Deniz (3) ve Birgül (7) ile birlikte evden ayrılan alzheimer hastası Şadiye Özkan'dan (77) yakınları bir daha haber alamadı. DHA'nın haberine göre; kayıp olan babaanne ve torunlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, dün saat 17.00 sıralarında annesi alzheimer hastası Şadiye Özkan'ın çocukları ile birlikte evde olmaması nedeniyle çevrede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verip, yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi. Babaanne ile torunlarının son olarak ormanlık alanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destek veriyor.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #Yatağan
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