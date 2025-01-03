Muğla'da alzheimer hastası babaanne ve 2 torunu kayboldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, torunları Deniz (3) ve Birgül (7) ile birlikte evden ayrılan alzheimer hastası Şadiye Özkan'dan (77) yakınları bir daha haber alamadı. DHA'nın haberine göre; kayıp olan babaanne ve torunlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, dün saat 17.00 sıralarında annesi alzheimer hastası Şadiye Özkan'ın çocukları ile birlikte evde olmaması nedeniyle çevrede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verip, yardım istedi.