Muğla'da fırtına tekneyi batırdı, iskeleler parçalandı 0:00 / 0:00

AA

Akyaka Mahallesi'nde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar sahile ulaştı. Maden İskelesi mevkisinde, fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlı bulunduğu iskeleden ayrılan tekne açıkta battı.

AA'nın haberine göre; iskelede demirli bulunan 15 tekne ise zarar gördü. Bölgede bulunan iskeleler de zarar gördü.

Sahil Güvenlik, jandarma ve Büyükşehir ekipleri de tekne sahiplerine yardım etti. Maden İskelesi mevkisinde bulunan bazı tekneler ise ekipler tarafından daha güvenli alanlara götürüldü.

Bazı vatandaşlar, suyun deniz kenarındaki sahile ulaşması nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları telefonlarıyla görüntü aldı.