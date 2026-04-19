Muğla'da genç teğmen evinde ölü bulundu
Muğla'da teğmen Ümit Mete Erez, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Erez'in ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 19 Nisan 2026 - 14:28
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda yaklaşık bir yıldır görev yaptığı öğrenilen Teğmen Ümit Mete Erez evinde silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İHA'daki habere göre olay; Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Teğmen Ümit Mete Erez'i (26) evinde başından vurulmuş halde arkadaşları tarafından kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Erez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Erez'in ateşli silah yaralanması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
