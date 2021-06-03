İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki 48 HJ 566 plakalı otomobil, Kaş-Fethiye kara yolu Gölbent mevkisinde, Mehmet Sezgin (31) idaresindeki 48 BBA 17 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Menteş'in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Sezgin ile yolcular Ahmet Sezgin (22),Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) yaralandı.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.