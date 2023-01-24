Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Muğla'da kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'da uyuşturucu tacirlerinin sinsi planını jandarma ekipleri bozdu. Kargoyla gönderilen kuru pastanın içine zulalanmış uyuşturucuların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Muğla'nın Ula ilçesinde kargo kutusundaki kuru pasta içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan M.G'ye il dışından kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adresi takibe alan ekipler kargo personelinin paketi adrese teslim ettiği sırada baskın yaptı.

Pakette yapılan aramada iç içe geçirilmiş üç ayrı kutu içerisinde kuru pasta arasına gizlenmiş esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Geri dönüşüm atölyesindeki yangın söndürüldü
Mardinde 5 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili 5 zanlının ifadeleri ortaya çıktı
GÜNDEM Mardin'de kan donduran ifadeler
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
GÜNDEM Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2023 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro branş dağılımı nasıl olacak, şartları nelerdir?
GÜNDEM 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihleri!
2023 Aile Destek Programı ödeme tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi, başvuru şartları neler?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödeme tarihleri!
Adana'da trenin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
GÜNDEM Trenin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
2023 AÖF bütünleme tarihleri: AÖF bütünleme sınavı, olacak mı, ne zaman yapılır?
GÜNDEM 2023 AÖF bütünleme tarihleri
Patrondan 11 milyon çaldı!
GÜNDEM Patrondan 11 milyon çaldı!
Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi
GÜNDEM Motosiklet bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
2023 Hac başvuru ve kura tarihleri | Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 2023 Hac kura tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.