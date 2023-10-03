Muğla'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Nevzat Bakırcı idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Zorlar mevkisinde refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil bir süre sürüklenerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bakırcı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.