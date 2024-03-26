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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da sopalı kavga: 1 ölü

        Muğla'da sopalı kavga: 1 ölü

        Muğla Milas'ta iki kişi arasında çıkan sopalı kavga kanlı bitti. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan 49 yaşındaki Ümit Özlü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 00:54 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:54
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        Muğla'da sopalı kavga: 1 ölü
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        Muğla’nın Milas ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        İlçedeki bir alışveriş merkezinde M.K. ve Ümit Özlü (49) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre; Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. sopa ile Ümit Özlü'nün kafasına vurdu. Darbe alan Özlü, aldığı darbeyle ağır yaralandı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özlü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özlü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Muğla
        #Milas
        #haberler
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