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Muğla'da Türkiye Rallisi adıyla düzenlenecek

Muğla'da Türkiye Rallisi adıyla düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayak yarışında 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu, finişi hızlı görebilmek için mücadele edecek

07 Eylül 2018 Cuma, 12:10:13 | Güncelleme:

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayak yarışında 22 ayrı ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu, Muğla'da finişi görebilmek için mücadele verecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla ve çevresinde, Türkiye Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona renkli görüntülere sahne olacak. Ralli şampiyonuna, Uluslararası Otomobil Sporları Birliği (FIA) organizasyonlarında daha önce tanık olunmamış farklı bir hediye verilecek. TOSFED, WRC tarihinde ilke imza atarak şampiyona, 47 metrelik lüks süper yatla bir hafta Türkiye tatili ödülü verecek. Bu, ralli tarihinin en büyük ödülü olarak WRC kayıtlarına girecek.

Organizasyonda 22 ayrı ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu mücadele edecek. Türkiye Rallisi'nde 72 gözetmen, 350 sektör olmak üzere 912 kişi görev yapacak. Ayrıca Avrupa'nın farklı ülkelerinden 19 FIA üst düzey görevli, 30 derecelendirme ve televizyon yayını görevlisi olmak üzere 49 yabancı görev alacak.

Rallinin 155 televizyondan yayınlanarak 849 milyon kişiye ulaşması tahmin ediliyor. Dünya Ralli Şampiyonası için 50 bin yerli ve yabancı turistin bölgeye gelmesi bekleniyor.

Pilotlar, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek.

Deniz, kum ve müzik bir arada

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Şampiyonası'yla eş zamanlı olarak Marmaris Belediyesi tarafından "Cityfest" organizasyonu gerçekleştirilecek.

Marmaris'te, 13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan "Cityfest For Rally Turkey"de izleyiciler, ralli heyecanının yanı sıra sınırsız müzik, su sporları, deniz, kumsal ve kamplarda bir arada olacak.

İzleyicilere denizin içinden konser izleme olanağı sağlayacak organizasyon Kumlubük Maris Beach'te gerçekleştirilecek. Her gün kamp alanından ralli etaplarına ücretsiz servisler kaldırılacak.

Dört gün sürecek festivalin 13 Eylül'deki açılışında ilk olarak Sıla, Mabel Matiz, Manuş Baba, Can Gox ve Alya sahne alacak. Duman ve Manga 14 Eylül'de, Teoman, Gripin ve Aydilge ise festivalin üçüncü gününde sevenleriyle buluşacak. Festivalin 16 Eylül'deki kapanışını ise Kenan Doğulu ve Ceylan Ertem yapacak.

Ambalaj atıkları ayrıştırılacak

TOSFED, çevre bilincinde farkındalık oluşturarak karbon ayak izinin azaltılması hedefiyle Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile iş birliği gerçekleştirecek.

İş birliği kapsamında, Dünya Ralli Şampiyonası sırasında kurulacak konteynerlerle ambalaj atıkları ayrıştırılacak ve çevresel fayda sağlanacak.

Türkiye Şampiyonası ralli içinde koşulacak

Dünya Ralli Şampiyonası'nda, Türkiye'den de 29 otomobil ve 58 sporcu start alacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası'na da 1.2 katsayı üzerinden puan veren Dünya Şampiyonası, Türkiye'nin şampiyonunu da belirleyebilecek.

Ford Motorsport Turkey pilotu Yağız Avcı, 69,5 puanla şampiyonada lider durumda yer alıyor.

İki çeker klasmanında Ford Motorsport Turkey takımından Ümitcan Özdemir ve historic klasmanında da Murat 131 ile Levent Gür ilk sırada bulunuyor.

Takımlarda ise Ford Motorsport Turkey, 99,5 puanla liderliği elinde tutuyor.

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