Muğla'da "Üretici Kadınlar Meclisi" kuruluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Üretici Kadınlar ve Çiftçi Kadın Meclisi" oluşumuna yönelik pilot bölge çalışmalarını Ortaca'da başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ortaca Belediye Meclis Üyesi Şehnaz Aybey ve Ortaca Belediye Meclis Üyesi Nejlin Yalçın ile bir araya gelinerek ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kadın politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, sürece dair yol haritası da belirlendi.

Kadınların ekonomik üretim süreçlerinde daha güçlü yer alması, yerel yönetimlerde söz sahibi olması ve toplumsal yaşamda aktif katılımının artırılması hedefiyle yürütülen çalışmaların, ilerleyen süreçte il genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadınların güçlenmesine yönelik projeleri paydaş kurumlarla iş birliği içinde hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Aras, projeyi ilişkin şunları kaydetti:

"Kadınların üretimde, ekonomide ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir şekilde yer alması, sadece kadınlar için değil toplumun tamamı için bir kalkınma meselesidir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların üretim süreçlerinde ve ekonomik hayatın içinde karar verici olarak yer almasını destekleyen, kadınların yerel yönetim süreçlerine aktif katılımını güçlendiren projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz.

Üretici Kadınlar ve Çiftçi Kadın Meclisi ile kadınların hem ekonomik hem de sosyal hayatta daha etkin rol almasını hedefliyoruz. Bu modeli il genelinde yaygınlaştırarak, kadınların söz sahibi olduğu, eşit ve katılımcı bir Muğla’yı birlikte inşa edeceğiz."