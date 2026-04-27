        Muğla'da "Üretici Kadınlar Meclisi" kuruluyor | Son dakika haberleri

        Muğla'da "Üretici Kadınlar ve Çiftçi Kadın Meclisi" kuruluyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretimde ve karar alma mekanizmalarında daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla "Üretici Kadınlar ve Çiftçi Kadın Meclisi" oluşumuna yönelik pilot bölge çalışmalarını Ortaca'da başlattı

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 18:28 Güncelleme:
        Muğla'da "Üretici Kadınlar Meclisi" kuruluyor
        Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Üretici Kadınlar ve Çiftçi Kadın Meclisi" oluşumuna yönelik pilot bölge çalışmalarını Ortaca'da başlattı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ortaca Belediye Meclis Üyesi Şehnaz Aybey ve Ortaca Belediye Meclis Üyesi Nejlin Yalçın ile bir araya gelinerek ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kadın politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, sürece dair yol haritası da belirlendi.

        Kadınların ekonomik üretim süreçlerinde daha güçlü yer alması, yerel yönetimlerde söz sahibi olması ve toplumsal yaşamda aktif katılımının artırılması hedefiyle yürütülen çalışmaların, ilerleyen süreçte il genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadınların güçlenmesine yönelik projeleri paydaş kurumlarla iş birliği içinde hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Aras, projeyi ilişkin şunları kaydetti:

        "Kadınların üretimde, ekonomide ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir şekilde yer alması, sadece kadınlar için değil toplumun tamamı için bir kalkınma meselesidir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların üretim süreçlerinde ve ekonomik hayatın içinde karar verici olarak yer almasını destekleyen, kadınların yerel yönetim süreçlerine aktif katılımını güçlendiren projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz.

        Üretici Kadınlar ve Çiftçi Kadın Meclisi ile kadınların hem ekonomik hem de sosyal hayatta daha etkin rol almasını hedefliyoruz. Bu modeli il genelinde yaygınlaştırarak, kadınların söz sahibi olduğu, eşit ve katılımcı bir Muğla’yı birlikte inşa edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mezar taşı gerginliği

        Konya'da CHP Konya İl Teşkilatı'nda 'mezar taşlı' gerginlik

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!