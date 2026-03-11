Canlı
        Muğla'da yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Muğla'da yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi

        Muğla'da 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi

        Giriş: 11.03.2026 - 03:59
        Muğla'da yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi
        Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bir kişinin yaldızlı deri Tevratı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

        AA'nın haberine göre; ekiplerce gözaltına alınan M.U'nun üzerinde yapılan aramada 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat bulundu. Tevrat'ın Muğla Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

