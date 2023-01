Tartıştığı arkadaşını tabancayla yüzünden yaralayan şüpheli tutuklandı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Bora Say'ı (21) tabancayla yüzünden yaralayan Talha Aydoğan (21), polisteki işlemlerin ardından sevm edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Ocak günü saat 01.30 sıralarında Marmaris'in Tepe mahallesindeki Gazi Mehmet İlgün Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bora Say ile arkadaşı Talha Aydoğan arasında gittikleri restoranda çıkan tartışma dışarıda devam etti. Oturdukları parkta taraflar arasında çıkan kavgada Aydoğan, ruhsatsız tabancayla Say'a ateş etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünden vurulan ve sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bora Say, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Say'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde olayı gerçekleştiren şüphelinin Talha Aydoğan olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen şüpheli Aydoğan, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri ileri sürülen B.E., F.K., ile V.A. da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talha Aydoğan tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

